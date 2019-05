Tamanho do texto

Nesta edição falamos do arranque da campanha para as Eleições Europeias na Alemanha e em França. Em Portugal, a Filipa Soares reporta a falta de vontade dos jovens em votar no dia 26 de maio.

Damos conta também da reunião entre a Chefe da Diplomacia da União Europeia e o homólogo norte-americano, Mike Pompeo.

No fim desta edição, notíciamos a morte da atriz e cantora Doris day. A voz do “Que sera sera” tinha 97 anos e não resistiu a uma pneumonia.