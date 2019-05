Tamanho do texto

A menos de uma semana das eleições europeias, o partido centrista do presidente francês Emmanuel Macron ainda não conseguiu descolar do empate técnico com a extrema-direita, nas intenções de voto.

Segundo as mais recentes sondagens, cada um destes partidos deverá obter cerca de 20 por centos dos votos.

A França é considerada um dos motores da União Europeia e elege 74 eurodeputados, cerca de dez por cento do total.