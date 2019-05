Tamanho do texto

Guy Verhofstadt desafiou o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini para um frente-a-frente sobre as eleições europeias.

O líder da bancada liberal no Parlamento Europeu acusa Salvini de querer destruir o projeto da União Europeia com as suas políticas nacionalistas.

Verhofstadt acusa este e outros líderes da extrema-direita de serem pagos pelo governo da Rússia para acabar com o bloco.