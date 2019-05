"Estado da União": Eleições europeias na reta final

O Reino Unido e a Holanda foram os primeiros Estados-membros da União Europeia a votar, quinta-feira, nas eleições europeias. No caso do Reino Unido, a votação teve como pano de fundo o drama do Brexit e consequente crise no governo, que já levou ao anúncio da demissão da primeira-ministra Theresa May.

A campanha para as eleições europeias é o tema em destaque no "Estado da União", programa que passa em revista a atualidade europeia da semana.

Destaques na agenda da próxima semana:

27 de maio:

O Parlamento austríaco vota uma moção de censura ao chanceler Sebastian Kurz.

28 de maio:

Cimeira da União Europeia, em Bruxelas, sobre o resultado das eleições europeias.

31 de maio:

O papa Francisco inicia uma visita de três dias à Roménia.