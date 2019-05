Reta final da campanha dos líderes do PPE e do PSE

Tamanho do texto

Reta final na campanha eleitoral europeia.

A aliança CDU/CSU na Alemanha uniu-se no último grande ato de campanha eleitoral antes das Eleições europeias em Munique em nome do Partido Popular Europeu com o objetivo de travar o que chamam de ameaça populista de direta.

A chanceler Angela Merkel reforçou o apoio a Manfred Weber. O candidato do PPE agradece e aponta outras ameaças.

"As nuvens no horizonte são muito sobre comércio, Brexit - facto que cria insegurança - e o comportamento do Presidente americano, Donald Trump, e é por isso que nós, Europeus temos que ter uma posição clara.

Sebastian Kurz, chanceler austríaco, do partido popular do seu país, apareceu numa mensagem vídeo a salientar a importância da segurança das fronteiras externas da União Europeia.

Já o principal candidato do Partido Socialista Europeu, Frans Timmerman, esteve em campanha ao lado do primeiro ministro socialista Pedro Sanchez em Barcelona, onde salientou que a vitória socialista na Catalunha será o triunfo do projeto socialista não só na Catalunha mas também em Espanha e na Europa.