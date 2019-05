Pró-europeu Fine Gael vence eleições europeias na Irlanda

O partido pró-europeu do primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, será o vencedor das eleições europeias na República da Irlanda, de acordo com as sondagens à boca das urnas.

Os democratas cristãos do Fine Gael estavam na frente de duas das três circunscrições eleitorais da República da Irlanda, enquanto os verdes conquistam Dublin com 23% dos votos, de acordo com as sondagens divulgadas na noite das eleições, sexta-feira.

O Fine Gael poderá obter quatro dos 11 assentos que a República Irlanda terá no próximo Parlamento Europeu. Os restantes assentos podem ser partilhados por Fianna Fáil, Sinn Féin e Partido Verde, que ganhou destaque durante uma campanha onde as questões ambientais se tornaram incontornáveis.

O escrutínio na Irlanda foi dominado pelo tema Brexit, uma questão preocupante, especialmente desde que a primeira-ministra britânica, Theresa May, desgastada pela saga da saída da União Europeia que não conseguiu implementar na data prevista, 29 de março, anunciou a sua renúncia para 7 de junho.