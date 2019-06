Benfica lucra milhões com ida de Jović para o Real Madrid

Já passou pelo Benfica, mas é no Real Madrid que o jovem sérvio Luka Jović vai estar nos próximos seis anos, se o contrato agora assinado for cumprido até ao fim. O clube madrileno assinou com o internacional sérvio de 21 anos até 2025, por 60 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis e o Benfica, que tinha o jogador emprestado ao Eintracht Frankfurt, com opção de compra, terá encaixado entre 12 e 18 milhões de euros.

De novo sob a batuta de Zinédine Zidane, regressado ao banco do Real Madrid depois de um curto interregno, Jović é uma aposta, mas vai tem concorrência pesada no lugar de ponta-de-lança, que vai ter de disputar com o francês Karim Benzéma.