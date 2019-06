Euronews Noite | As notícias do Mundo de 4 de junho de 2019

Tamanho do texto

Nesta edição de Euronews Noite analisamos o segundo dia da visita de Donald Trump ao Reino Unido. O Presidente dos Estados Unidos encontrou-se com Theresa May, em Downing Street.

- Trump promete um sólido acordo comercial à primeira-ministra britânica, depois da saída do Reino Unido da União Europeia.

- O tema da imigração domina as legislativas na Dinamarca. Os dinamarqueses vão às urnas esta quarta-feira.

- Trigésimo aniversário do massacre na Praça de Tiananmen. Pequim está debaixo de uma segurança apertada nestes dias de homenagem.

- Na contagem decrescente para as celebrações do dia D, ouvimos as vozes dos veteranos da maior operação naval de sempre.

Estas e outras notícias, nesta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.