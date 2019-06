Mais uma bola para Ronaldo

Tamanho do texto

Manda a tradição no futebol que quem aponta um "hat-trick" tem direito a levar a bola para casa. Quer isto dizer que Cristiano Ronaldo garantiu mais uma bola para a sua vasta coleção (marcou o 53.º "hat-trick" da carreira) após a vitória de Portugal frente à Suíça por 3-1 que colocou a equipa das quinas na final da Liga das Nações.

O conjunto de Fernando Santos esteve longe de efetuar uma exibição brilhante e bem pode agradecer à eficácia do capitão. A Suíça esteve por cima uma boa parte do encontro e depois de Ronaldo abrir o ativo de livre direto, foi sem surpresa que os helvéticos chegaram à igualdade por intermédio de Ricardo Rodríguez, na transformação de uma grande penalidade. Quando já se aguardava o prolongamento, Cristiano Ronaldo voltou a aparecer e marcou por duas vezes ao cair do pano.

Portugal está na final da primeira edição da Liga das Nações, onde terá por adversário o vencedor do Inglaterra-Holanda, que se joga esta quinta-feira em Guimarães. O encontro decisivo está marcado para domingo, novamente no Estádio do Dragão.