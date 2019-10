Duas ausências no primeiro treino dos campeões da Europa

O defesa Mário Rui e o médio William Carvalho falharam esta terça-feira o primeiro treino da seleção portuguesa. Os campeões da Europa começaram a preparar o embate de sexta-feira com o Luxemburgo, de qualificação para o Euro2020 de futebol.

Os dois jogadores realizaram trabalho de ginásio e de recuperação, estando ausentes da sessão que decorreu na Cidade de Futebol, em Oeiras, e na qual o selecionador Fernando Santos contou com 22 jogadores, incluindo Ruben Semedo, que foi chamado pela primeira vez aos trabalhos da seleção.

Mário Rui, que é habitual suplente de Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa lusa, lesionou-se durante a última semana, no encontro do Nápoles na Liga dos Campeões, enquanto William Carvalho, que é totalista por Portugal na fase de qualificação para o próximo Europeu, está com um problema muscular, sofrido ao serviço do Bétis.

Na segunda-feira, Rafa foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, também devido a problemas físicos, tendo diminuído o número de jogadores convocados para 24.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores de Portugal realizaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, com os guarda-redes a trabalharem à parte, como é habitual.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kyiv no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o Grupo B.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

O polaco Daniel Stefanski foi nomeado para arbitrar o Portugal-Luxemburgo.

Stefanski, de 42 anos, é internacional desde 2013, mas nunca apitou qualquer jogo da seleção portuguesa nem de qualquer clube luso.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Daniel Stefanski vai ser auxiliado por Marcin Boniek e Dawid Golis, que serão os assistentes, e Pawel Gil, que irá ocupar o lugar de quarto árbitro.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45.

A Ucrânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguido de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.