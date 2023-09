Avançado sérvio brilhou no triunfo do Al Hilal, de Jorge Jesus, sobre o campeão Al Ittihad e falou com a Euronews sobre o que encontrou nas arábias

O sérvio Alexander Mitrovic mudou-se há poucas semanas para a Arábia Saudita, onde agora representa o Al Hilal, de Jorge Jesus, e aonde garante, em entrevista exclusiva à euronews, vão chegar mais estrelas oriundas do futebol europeu.

O brasileiro Neymar, que jogava no Paris Saint-Germain e ainda é o futebolista mais caro do mundo (222 milhões de euros quando trocou o Barcelona pelo PSG), foi a última grande estrela a trocar a Europa pela Liga saudita numa revolução iniciada em Janeiro por Cristiano Ronaldo.

As inscrições fecharam na sexta-feira na Europa, mas na Liga saudita continuam até quinta-feira, dia 7 de setembro, e até lá mantém-se a possibilidade de mais estrelas serem seduzidas pelos "petrodólares" e deixarem na mão os clubes europeus.

Alexander Mitrovic, o goleador do Al Hilal, onde agora alinha também Neymar (está lesionado), falou com a Euronews após marcar três golos na vitória (4-3) sobre o campeão Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo e Benzema, e mostrou-se confiante de que mais craques ainda podem chegar à Arábia Saudita.

"Mudei-me para cá de uma das melhores ligas, a Premier League, apenso que esta liga tem tudo para, nos próximos anos, se tornar uma das melhores do mundo. Tem instalações, tem adeptos e pessoas que gostam de futebol. Penso que cada vez mais jogadores vão estar mais abertos a vir para cá", afirmou o sérvio.

Mohamed Salah pode ser o próximo a mudar-se para a Liga Saudita. O Liverpool rejeitou na última semana 150 milhões de euros, mas até quinta-feira ainda muitos "petrodólares" podem entrar nos clubes europeus.

Mitrovic assume o papel de promotor do bom ambiente que diz estar a sentir nestas primeiras semanas a jogar na Liga saudita.

"Para ser sincero, nunca vivi isto noutra liga. A atmosfera para as duas equipas, os nossos adeptos, o início do jogo... foi fantástico. Foi por isto que me mudei para cá. a receção pelos adeptos e pelos colegas de equipa foi maravilhosa. Estou muito feliz. Três jogos, três vitórias, até agora, e ainda estamos só no início da época. Criámos muitas oportunidades e estamos a jogar um bom futebol, que toda gente gosta de ver", destacou Mitrovic.

A equipa de Jorge Jesus, Rúben Neves, Mitrovic e Neymar lidera a Liga saudita após cinco jornadas, com 13 pontos e apenas um empate consentido. O All Ittihad é segundo, a um ponto após esta derrota.

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro é sexto, com 6 pontos e já duas derrotas, mas o capitão da seleção portuguesa é o melhor marcador, com cinco golos, os mesmos de Hamdallah, do Al Ittihad.