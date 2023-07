O clube saudita agora treinado pelo português Jorge Jesus ofereceu 300 milhões de euros ao PSG e 700 milhões por um ano ao jogador. Não chegou, fiz o L'Equipe

Kylian Mbappé terá rejeitado a oferta ultragalática do Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube do treinador português Jorge Jesus ofereceu 300 milhões ao PAris Saint Germain pela transferência e 700 milhões por um ano ao jogador.

De acordo com o jornal L'Equipe, Mbappé nem sequer aceita conversar com os representantes do emblema saudita, que chegaram esta quarta-feira a Paris para colocar os petrodólares na mesa do clube e do jogador.

a delegação saudita deslocou-se à capital francesa para fechar a contratação do brasileiro Malcolm, oriundo do Zenit de São Petersburgo, e esperavam conseguir concretizar frente a frente a proposta milionária a Mbappé, que ficou de fora da pré-época do PSG e ficou em Paris.

O jogador e os seus representantes, nomeadamente os pais, rejeitaram o encontro e o jornal cita fonte próxima do novo capitão da seleção francesa que as prioridades do jovem de 24 anos são outras que não os milhões sauditas.

O jogador já manifestou a intenção de não renovar com o PSG o contrato que termina no final de junho do próximo ano.

O clube mantém em aberto a possibilidade de Mbappé acionar a cláusula que lhe pertence para renovar automaticamente o contrato por mais um ano, mas o avançado estará determinado a mudar de ares.

Mbpappé foi contratado ao AS Mónaco, por empréstimo no final da janela de transferências de verão da época 2017/18, com uma opção de compra obrigatória no final dessa época de 180 milhões de euros, o que tornou nesse ano seguinte no segundo jogador mais caro da história atrás de Neymar.

O brasileiro tinha sido contratado também no verão de 2017 ao Barcelona, por 222 milhões, o valor da cláusula de rescisão, algumas semanas antes do empréstimo de Mbappé.

Mbappé foi uma das maiores apostas do PSG que, desde a aquisição por um fundo estatal do Qatar, tentou montar uma equipa para conquistar a Liga dos campeões.

Primeiro com Neymar e Mbappé a juntarem-se a Cavani e a Di Maria, com Unay Umery a treinador.

A melhor prestação aconteceu quando chegaram à final em 2020, jogada em Lisboa e perdida (0-1) para o Bayern Munique, numa época abalada pela Covid-19 e já com o alemão Thomas Tuchel como treinador.

Em fim de contrato com o Barcelona, Messi foi aposta do PSG numa pseudo transferência a custo zero (mais de 160 milhões em três anos, incluindo salários e prémio de 40 milhões pela assinatura), fechada no verão de 2021.

O argentino iria completar o tridente com Neymar e Mbappé, rumo à "orelhuda", mas nem à final da Liga dos Campeões conseguiram voltar. Messi foi o primeiro a sair e seguiu para os Estados Unidos; Mbappé anunciou depois que não pretendia renovar com o PSG.

O avançado francês terá perdido a esperança de alcançar o sucesso desportivo pelo clube em Paris.

Sem conseguir convence-lo a renovar, o PSG arrisca-se a ver o avançado de 24 anos partir a custo zero em julho de 2024 e tentam não perder o investimento, ao mesmo tempo que ameaçam Mbappé com um ano afastado da competição, numa época que termina com o Europeu de futebol na Alemanha e os Jogos Olímpicos.

Além de terem deixado a porta aberta ao jogador para acionar a opção de renovação automática por um ano, os dirigentes do PSG estarão também a negociar com outros clubes, nomeadamente o Barcelona.

A transferência parece, no entanto, impossível para os catalães, atualmente em dificuldades financeiras e a tentar concretiza-la através da troca de jogadores que possam interessar ao novo treinador dos franceses, o ex-Barcelona Luis Enrique.

O PSG mantém-se por isso aberto a outros interessados que possam permitir recuperar o forte investimento efetuado numa estrela há muito associada ao Real Madrid.

A oferta das arábias que agora surgiu é vista, por isso, com bons olhos pelos donos qataris do PSG, mas primeiro terão de ajudar o Al Hilal e Jorge Jesus a convencerem Mbappé a "vender" a carreira desportiva em troca de um grande salto da fortuna pessoal. O que não parece fácil.

Na única manifestação conhecida sobre a proposta do Al Hilal, Mbappé reagiu com "gargalhadas" na rede social Twitter (agora X) a uma publicação de Giannis Antetokounmpo, estrela da NBA, que se ofereceu para ir ele para o clube saudita porque qté é "parecido com Kylian Mbappé".

A alegada aceitação pelo PSG da oferta ultragalática do Al Hilal foi avançada pela agência France Press. Faltam as confirmações oficiais de ambos os clubes ou do jogador.