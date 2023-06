Mbappé sai do PSG em 2024

De Euronews

Atacante estrela do clube francês anunciou que não quer prolongar contrato

A temporada 2023-2024 será a última de Kylian Mbappé com as cores do Paris Saint Germain.

O atacante estrela do PSG informou por carta a direção do clube que não tem a intenção de ativar a cláusula que poderia prolongar por mais 12 meses o contrato, que chega ao termo no próximo ano.

O anúncio alimenta os rumores de uma passagem para o Real Madrid, que já manifestou interesse em Mbappé, sobretudo depois da saída repentina do seu próprio atacante estrela, Karim Benzema.