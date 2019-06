Jogo Tetris está de parabéns este mês

Tamanho do texto

O Tetris, o clássico jogo dos anos 80 está de parabéns este mês. Faz 35 anos e continua com a mesma capacidade de encaixe. Foi programado pelo russo Alexey Pajitnov. A primeira versão jogável ficou concluída em 6 de junho de 1984.

O inventor do jogo era funcionário do Centro de Computação da Academia de Ciências da União Soviética, em Moscovo, e não recebeu direitos de autor.

Pajitnov, de 63 anos, vive agora em Seattle nos EUA: "Era um grande produto na altura. Portanto, a maior parte do dinheiro foi para a Rússia".

Para o criador, o jogo é uma paixão e não uma obsessão: "É um bom vício, porque é uma atividade muito útil para o cérebro, quando se está a jogar. É muito melhor do que ficar sentado no sofá em frente à televisão como um vegetal a ver o que nos querem mostrar. Estamos ativos no jogo."

Foram vendidas mais de 35 milhões de cópias do jogo para o Game Boy, a plataforma original da Nintendo. O Tetris conta com mais de 500 milhões de downloads em dispositivos móveis e centenas de milhões de produtos vendidos em mais de 50 plataformas, em 200 países.