Robert De Niro é "O Irlandês". E protagoniza a nova incursão de Martin Scorsese ao mundo do crime organizado, com o título original "The Irishman", ao lado de Al Pacino, Joe Pesci e Anna Paquin.

O tão antecipado trailer acabou de sair.

O filme estreia no Festival de Cinema de Nova Iorque, em setembro, e depois é mostrado na Netflix.