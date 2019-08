Cidadãos europeus confiam na UE e preocupam-se com o ambiente

Tamanho do texto

_A confiança dos europeus na União Europeia está no nível mais elevado desde 2014. _

Segundo o mais recente inquérito Eurobarómetro, os cidadãos dos 28 países da UE confiam mais nas instituições europeias do que nos governos ou parlamentos nacionais. A confiança na União Europeia aumentou em vinte Estados Membros, incluindo em Portugal.

"É o melhor resultado desde o Eurobarómetro de junho de 2014, realizado antes da entrada em funções da Comissão Junker. A confiança na União Europeia aumentou em vinte países. 73% dos inquiridos consideram-se cidadãos europeus", anunciou Mina Andreeva, porta-voz da Comissão Europeia.

Ambiente torna-se 2ª maior preocupação para cidadãos

Na continuidade dos inquéritos anteriores, a questão europeia que mais preocupa os europeus é a imigração. O tema é mencionado por 34% das pessoas, menos 6% que em 2018.

Pela primeira vez, as alterações climáticas e o ambiente tornaram-se no segundo tema mais importante a nível europeu, para os cidadãos da União Europeia. A nível nacional, as maiores preocupações são o desemprego, a inflação, a saúde e a segurança social.

O Eurobarómetro revela ainda que os mais otimistas em relação ao futuro da UE são os irlandeses e os dinamarqueses. Os menos otimistas são os gregos, os franceses e os britânicos.