Comissão Europeia preocupada com Peste Suína Africana na Bulgária

A Comissão Europeia está preocupada com a expansão da Peste Suína Africana, na Bulgária, onde foram abatidos 130 mil suínos domésticos.

A doença afeta vários países do leste da Europa. Na Roménia, as autoridades ordenaram o abate dos javalis. Para quem está no terreno, o combate à doença é complexo. "Não podemos caçar em grupos pequenos. Cinco pessoas não podem matar 40 javalis", avisou Adrian Alexandru, da Associação de Caça e Pesca de Galati.

"Mandei uma carta ao ministro do Vietname para que os investigadores romenos trabalhem com os investigadores vietnamitas para encontrar uma vacina o mais rapidamente possível", anunciou o ministro da agricultura da Roménia, Petre Daea.

As autoridades húngaras estão preocupadas com a progressão da doença. "Na Roménia, o problema afeta não só os javalis mas também os porcos domésticos. O vírus pode facilmente chegar aqui através de alimentos importados e comércio ilegal" frisou Lajos Bognár, diretor dos Serviços Veterinários da Hungria.

Portugal reforçou a vigilância nos matadouros, como parte do plano de prevenção da Peste Suína Africana. O último foco data de 1999.