Casal de Woodstock: 50 anos depois, a mesma ternura

Nick e Bobby Ercoline são um casal norte-americano de 70 anos que gosta das demonstrações públicas de ternura. Agora, como há 50 anos, quando o fotógrafo Burk Uzzle os apanhou em Woodstock e os imortalizou na fotografia que viria a tornar-se capa do disco do festival. O casal regressou ao "local do crime" para recordar como foi feita a famosa foto.

Bobbi Ercoline: "Lembro-me da multidão à nossa volta e do cobertor. Lembro-me de fragmentos desse dia, mas não do que estávamos a sentir ou a pensar nessa altura. E tu?"

Nick Ercoline: "Lembro-me de me ter levantado de manhã e ter dado um abraço à minha namorada. E então alguém tirou a foto. Sinceramente, nem me lembro de terem tirado a foto".

O festival de música mais famoso da história, ponto de encontro da juventude norte-americana dos anos 60, comemora por estes dias 50 anos. Foi de 15 a 18 de agosto de 1969 que cerca de meio milhão de pessoas se juntaram numa quinta do Estado de Nova Iorque para ouvir músicos e bandas como Santana, The Who, Joan Baez, Jimi Hendrix ou Janis Joplin.