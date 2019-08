Novo confronto entre israelitas e palestinianos

Tamanho do texto

O exército israelita abriu fogo contra um grupo de homens armados palestinianos que tentavam atravessar a fronteira de Gaza. Três homens morreram. Médicos palestinianos retiraram os três corpos do local e, segundo o hospital de Gaza, um quarto homem ficou ferido.

O incidente teve lugar durante a noite de sábado para domingo. De acordo com a versão das autoridades israelitas, pouco tempo depois do disparo de 3 rockets de Gaza para Israel.

Em comunicado, os militares adiantaram que foram localizados vários suspeitos armados perto da barreira de segurança no norte da Faixa de Gaza - e que utilizaram um helicóptero e um tanque para disparar nessa direção.

Os principais grupos armados de Gaza ainda não reagiram. A tensão na fronteira continua alta, com confrontos frequentes entre as forças israelitas e membros do Hamas. Nenhum cidadão israelita ficou ferido neste confronto.