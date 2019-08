Bundesbank alerta para cenário de recessão na Alemanha

Mais do que um receio, o abrandamento da economia alemã leva agora ao alerta de possível recessão.

No último relatório, divulgado esta segunda-feira, o banco central da Alemanha, o Bundesbank, admite que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão pode continuar a cair pelo segundo trimestre consecutivo, o que, tecnicamente, preconiza o cenário de recessão no terceiro trimestre de 2019.

O banco aponta a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, assim como o Brexit, como os fatores que mais têm penalizado a economia alemã, muito dependente das exportações e que tem entre os principais clientes os dois países: Estados Unidos e China.

Os analistas receiam que o abrandamento no setor industrial afete outros setores da economia alemã. O Bundesbank, citado pela Bloomberg, avança que os desenvolvimentos futuros vão depender do tempo que durar este braço-de-ferro e esta dicotomia económica, admitindo que, "como as coisas estão atualmente, não é claro que as exportações e a indústria recuperem o equilíbrio sem que a economia doméstica seja severamente afetada".

Os mercados financeiros temem as consequências de uma recessão no motor da economia europeia.

Para já, a degradação económica está a provocar o debate político em Berlim sobre se a Alemanha deve manter o dogma do equlíbrio orçamental ou se deve dar livre curso à dívida para minimizar os efeitos da conjuntura negativa.