Mensagem do espaço diretamente para a Euronews

No quinto episódio do "Crónicas do Espaço", o astronauta europeu Luca Parmitano explicou, diretamente do espaço e para a Euronews, o que está a ser estudado no laboratório Columbus, em órbita.

"Depois da acoplagem do veículo da Missão Dragon, temos em mãos muitas operações diferentes.", conta Luca Parmitano.

O astronauta explica que estão a trabalhar com amostras de bactérias que são usadas para criar iões nas rochas para comer ou criar colónias. A ideia do estudo é ver se, no futuro, estas mesmas bactérias poderão ser usadas na mineralização.

"Já são usadas no solo, mas nós estamos a tentar ver como se comportam em órbita para que no futuro possam ser usadas ​​na mineralização na Lua, ou, quem sabe, num asteróide ou em Marte.", conta à Euronews.

Animação multimédia da mineralização de bactérias NASA

A equipa começou a fazer bioimpressão no espaço.

"Temos uma impressora chamada BioFacility, onde estamos a testar a capacidade de imprimir em 3D, tecidos biológicos aqui em órbita.", conta Luca Parmitano.

