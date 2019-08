Indígenas da Amazónia pedem ajuda

Tamanho do texto

Na tentativa de conter a propagação de incêndios e face à crescente pressão internacional, Jair Bolsonaro proibiu as queimadas agrícolas em território brasileiro, durante 60 dias.

Segundo o decreto assinado esta quarta-feira há três exceções: situações de "controlo fitossanitário" - quando autorizadas pelo órgão ambiental competente, "práticas de prevenção e combate a incêndios" e “práticas de agricultura de subsistência de populações tradicionais e indígenas".

Na terça-feira, mais de mil novos incêndios foram registados em todo o Brasil pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No total, mais de 80 mil incêndios florestais foram registados no país desde o início do ano.

A situação mais preocupante continua a ser a da Amazónia, a maior floresta tropical do mundo que possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Mais de um milhão de indígenas estão em perigo por causa dos incêndios no Brasil.