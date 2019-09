"Breves de Bruxelas": Ébola, terrorismo e 112

Tamanho do texto

Em média, 80 pessoas por semana são contaminadas pelo vírus Ébola na República Democrática do Congo. A epidemia no leste do país não está a ceder aos novos tratamentos e às vacinas administrados a mais de 200 mil pessoas.

A Organização Mundial de Saúde pede ajuda à comunidade internacional e um dos seus especialistas veio ao Parlamento Europeu.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade comunitária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: