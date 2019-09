Economia britânica cresce 0,3% em julho

A economia do Reino Unido cresceu 0,3% em julho, face ao mês anterior, mais do que o esperado pelos analistas, atenuando assim os temores de que poderia cair em recessão, com o escalar da crise sobre o Brexit.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística britânico, o ritmo do crescimento do Produto Interno Bruto foi nulo em junho deste ano, face a maio e teve uma queda de 0,2% entre fevereiro e abril, face a igual período anterior.

A quinta maior economia do mundo contraiu no segundo trimestre devido ao excesso de armazenamento de bens, antes do prazo original do Brexit, em março.

Em agosto, o Banco da Inglaterra previu que a produção económica cresceria 0,3% no terceiro trimestre, embora a previsão de crescimento zero, no segundo trimestre, também se tenha mostrado otimista.

De acordo com os últimos dados, a libra subiu em relação ao dólar.