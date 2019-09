Pintura com mais de 700 anos vai a leilão

É um painel de madeira mais pequeno do que uma folha A4 e a pintura que sustenta pode responder a muitas perguntas sobre a pintura ocidental. Foi encontrado pendurado na cozinha de uma mulher idosa perto de Paris e identificado como obra de Cimabué, o mestre florentino que inspirou uma geração inteira de pintores, a começar por Giotto.

"O Cristo escarnecido" faz parte de uma série de pinturas do século 13 e vai estar pela primeira vez à venda. "É uma grande descoberta para a História da Arte - uma disciplina que é uma espécie de puzzle com muitas peças perdidas. Encontrámos uma peça do puzzle com esta pintura. Falamos do início da pintura ocidental. A obra foi feita entre 1270 e 1280. Nunca esteve à venda um quadro de Cimabué," diz Stéphane Pinta, perito em pintura.

A peça vai a leilão a 27 de outubro, em Paris. Conhecem-se dois outros paineis de Cimabué. Um faz parte da Coleção Frick, em Nova Iorque; outro da Galeria Nacional, em Londres. A avaliação de cada um situa-se entre os 4 e os 6 milhões de euros.