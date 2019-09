"Pacificado" ganha Concha de Ouro em San Sebastián

O vencedor da edição deste ano do Festival de Cinema de San Sebastián, em Espanha, fala português. Concha de ouro para "Pacificado", um filme de Paxton Winters. O realizador viveu 7 anos no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, a favela que é palco do filme. "Pacificado" conquistou também outros dois prémios: o de melhor ator, para o protagonista Bukassa Kabengele, e o de melhor fotografia, para Laura Merians.

Para Paxton Winters, “o objetivo não foi contar uma história acerca do tráfico de droga, da polícia ou da violência. É uma história acerca de pessoas que tentam levar uma vida normal."

Um outro grande vencedor da noite fala basco. O filme "La Trinchera Infinita", que conta a história de um homem que vive escondido em casa durante mais de 30 anos de franquism o, ganhou o troféu para melhor argumento.

O filme francês "Máxima" recebeu o prémio especial do júri. A concha de prata para melhor atriz distinguiu este ano duas mulheres: Greta Fernández, uma desconhecida do público que tem o primeiro papel como protagonista em "La hija de un Ladron". E Nina Hoss, a conhecida atriz alemã, pelo desempenho no filme "The Audition", na pele de uma professora tão exigente como instável.

No agradecimento, Nina Hoss quis sublinhar a mensagem do filme, sobre a violência na sociedade e a forma como o conhecimento é transmitido de geração em geração.