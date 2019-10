Wojciechowski: Perfil de um peso-pesado da política agrícola

O polaco Janusz Wojciechowski tem dedicado a sua carreira política às questões agrícolas, o que lhe dá créditos na nomeação para uma das mais importantes pastas na Comissão Europeia, já que absorve uma grande fatia dos fundos comunitários.

O candidato é bem conhecido em Bruxelas, na medida em que foi eurodeputado ao longo de 12 anos, tendo sido um dos vice-presidentes da comissão parlamentar de Agricultura.

O comissário europeu indigitado foi membro do Partido dos Agricultores Polacos e depois transitou para os ultraconservadores do partido Lei e Justiça, atualmente no poder em Varsóvia.

Se for confirmado para a pasta, Janusz Wojciechowski terá a pesada tarefa de reformar a Política Agrícola Comum, que deverá ser mais ambientalmente sustentável segundo as diretrizes no programa da líder do executivo comunitário.

A pasta da Agricultura era muito cobiçada pela Polónia, um dos pesos-pesados do leste europeu que ajudou a garantir a nomeação de Ursula von der Leyen, em julho passado.