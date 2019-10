BCE quer mais estímulos ao investimento na Zona Euro

"A economia da Zona Euro precisa de investimento. Só o investimento pode retirar os países da moeda única do crescimento negativo, onde têm estado na maior parte da última década". A ideia é defendida por Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu.

"A resposta mais eficaz seria um estímulo liderado por investimentos na zona euro. Essa seria a melhor maneira de conseguir uma distribuição eficiente de gastos entre os países da moeda única - e essa é a razão pela qual solicitei um instrumento orçamental para a zona euro", explicou o italiano.

O BCE não pode criar investimentos, Só pode dar estimulos a quem os cria. A cerca de um mês do fim do mandato, Draghi consegui aprovar novas medidas, incluindo o corte na taxa de depósito. Quanto mais baixa for a taxa, mais caro é para os bancos manterem o dinheiro no BCE, portanto, é mais provável que o emprestem. Quanto mais emprestam, melhores são as condições para quem quer contrair créditos para investir.

O Banco Central Europeu também relançou a chamada flexibilização quantitativa, para um ritmo mensal de € 20 mil milhões a partir de dia um de novembro.

Mario Draghi afirmou que o BCE está ansioso para fazer o que for preciso: "qualquer que seja o caminho adotado, a política monetária continuará a fazer seu trabalho. As últimas decisões do Conselho do BCE mostraram determinação diante de uma perspectiva cada vez menor de crescimento e inflação."

A previsão de crescimento da zona euro foi revista em baixa: a economia deve expandir-se apenas 1,1% este ano e 1,2% no próximo. E a partir de dia um de novembro, já será Christine Lagarde a incentivar os governos a adotar uma estratégia mais favorável ao crescimento.