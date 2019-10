"Breves de Bruxelas": Percalços nas audições para CE

Tamanho do texto

O polaco conservador Janusz Wojciechowsk e a sueca de centro-esquerda Ylva Johansson não convenceram o Parlamento Europeu durante as suas audições, terça-feira, sobre a capacidade para ficarem com as pastas da Agricultura e da Administração Interna, respetivamente, na Comissão Europeia.

Neste programa destacamos, ainda, o perfil de Didier Reynders, político belga considerado "todo-o-terreno" que foi indicado para a pasta da Justiça, uma das mais cruciais porque supervisiona o respeito pelo Estado de direito.