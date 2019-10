CR700: Portugal perde, Cristiano soma e segue

Golo 700 para Cristiano Ronaldo, de penálti, num jogo que soube a nada à seleção portuguesa que perdeu, frente à Ucrânia, na qualificação para o Euro 2020. Os ucranianos estão apurados, a Equipa das Quinas terá de continuar na luta por um lugar.

Portugal rematou mais à baliza mas deixou entrar duas bolas. A primeira aos seis minutos, a segunda aos 27. Acabaria por marcar aos 72, de penálti. Uma falta de Taras Stepanenko, que levaria à sua expulsão, convertida por Ronaldo.

França empatou com a Turquia num jogo com alguma polémica à mistura. Os gauleses foram os primeiros a marcar, mas apenas aos 76 minutos. Os turcos empatariam cinco minutos depois protagonizando o momento mais marcante do encontro ao fazerem continência, no meio do relvado, numa altura em que Ancara está no meio de uma ofensiva contra os curdos na Síria. Esperam-se reações da UEFA enquanto fica tudo em suspenso, quanto à liderança do grupo H, que as equipas partilham com 19 pontos.

No grupo A não há dúvidas, vitória de Inglaterra sobre a Bulgária, com quatro golos marcados no primeiro tempo e as contas a fecharem-se, com mais dois, no segundo.