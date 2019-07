Cristiano Ronaldo entre os finalistas do "The Best"

O melhor futebolista do mundo será conhecido a 23 de setembro, em Milão, e entre os candidatos ao The Best estão os suspeitos do costume: Cristiano Ronaldo (o português venceu as duas primeiras edições do prémio instituído pela FIFA em 2016) e Lionel Messi, obviamente, mas também Eden Hazard, Kylian Mbappé e Mohamed Salah.

As duas pepitas que brilharam no Ajax, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, estão igualmente na lista, tal como Harry Kane, Sadio Mané e Virgil van Dijk.

Entre os ausentes, destaca-se o nome de Bernardo Silva, para quem não foi suficiente levar o Manchester City à vitória na Premier League e Portugal ao triunfo na Liga das Nações, onde foi eleito o melhor jogador da competição.

Neymar, uma vez mais, ficou de fora (pelo segundo ano consecutivo não há brasileiros na lista), tal como o vencedor da edição do ano passado, Luka Modrić.

Fernando Santos e Tite estão entre os dez candidatos a treinador do ano.

Entre as senhoras, Alex Morgan e Megan Rapinoe lideram o contingente americano. Na lista encontramos quatro jogadoras da seleção dos Estados Unidos que revalidou o título mundial em França.

Aconteça o que acontecer, teremos uma nova vencedora. Carli Lloyd, Lieke Martens e Marta, que conquistaram as três edições do prémio, ficaram fora das finalistas.