Cristiano Ronaldo vence Globe Soccer Awards

Pode ter-lhe escapado, este ano, a Bola de Ouro e o prémio FIFA The Best mas, ainda assim, Cristiano Ronaldo continua a arrecadar galardões. O internacional português foi o grande vencedor dos Globe Soccer Awards, que decorreu no Dubai. O madeirense foi considerado, pela quarta vez consecutiva, e sexta em nove edições, melhor jogador do ano.

O capitão da seleção portuguesa, saído das fileiras do Sporting Clube de Portugal, foi também o melhor marcador da década em provas da UEFA, com 145 golos marcados. Um anúncio feito pelo organismo que regula o futebol europeu.

Outro dos portugueses distinguidos nesta cerimónia, nos Emirados Árabes Unidos, foi João Félix. O avançado, hoje ao serviço do Atlético de Madrid, foi considerado melhor jogador revelação.

Já o empresário Jorge Mendes recebeu, pela oitava vez, o prémio de melhor agente.

O Sport Lisboa e Benfica, ao lado do Ajax, recebeu o prémio de "Melhor Academia do Ano".

No futebol feminino foi galardoada Lucy Bronze. A defesa do Olympique Lyonnais e da seleção de Inglaterra foi considerada melhor jogadora do ano.