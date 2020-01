Zlatan Ibrahimovic já tem os dois pés de novo no AC Milan

Tamanho do texto

Está concretizado o regresso ao AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. Após dois anos nos Estados Unidos, a jogar pelos LA Galaxy, o avançado sueco, de 38 anos, aterrou esta quinta-feira em Milão e foi recebido por Zvonimir Boban, o antigo craque "rossonero" e agora diretor para o futebol dos milaneses.

Ibra cumpriu os exames médicos obrigatórios e assinou contrato até final desta época com mais uma temporada de opção, caso jogue pelo menos metade dos jogos oficiais previstos até final de junho.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o avançado irá auferir um salário de 3,5 milhões de euros por esta meia época, a que se soma mais meio milhão de euros em caso de qualificação do clube para as provas europeias.

Caso renove, o sueco deverá renovar po um ano a troco de um salário de seis milhões de euros limpos mais eventuais bónus.

Neste regresso ao AC Milan, onde já brilhou entre 2010 e 2012 (85 jogos/ 56 golos/ Liga italiana e Supertaça em 2011), o sueco foi recebido e seguido por centenas de adeptos, enquanto cumpria os procedimentos necessários para assinar contrato.

Ibrahimovic volta a vestir a malha "rossonera" do AC Milan AP/ Antonio Calanni

As primeiras palavras em Milão

Pelas redes sociais do AC Milan, o novo companheiro de equipa do português Rafael Leão assumiu-se feliz por voltar a "uma casa" onde se sentiu bem e deseja "voltar a fazer os 'tiffosi' saltar nas bancadas de San Siro" como na primeira passagem.

Pelo respetivo instagram, o futebolista já havia partilhado uma curiosa imagem dos pés descalços, com a legenda "Arrogância, não. Confiança", fechada com a hashtag #reminder (lembrança).

De acordo com a edição digital da Gazetta dello Sport, Ibrahimovic deverá estar na segunda-feira nas bancadas de San Siro para assistir ao jogo entre o Milan e a Sampdoria, a contar para a Série A, e para receber os primeiros aplausos em pleno estádio.

A estreia do sueco vestido de "rossonero" deverá acontecer a 15 de janeiro, num jogo da Taça de Itália, contra a Spal.

O AC Milan está atualmente na 11.ª posição da Liga italiana (Série A), com 21 pontos, metade dos que já levam os dois líderes do campeonato, o Inter de Milão e a Juventus.

Os "rossoneri" terminaram a época passada na quinta posição, mas não entraram nas provas europeias, por castigo da UEFA, devido a incumprimento do "fair play" financeiro".