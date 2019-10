Coppola homenageado no Festival Lumière

Tamanho do texto

A décima edição do Festival Lumière, em Lyon, berço do cinema em França, homenageia mais um gigante da sétima arte. O prémio Lumière é este ano atribuído a Francis Ford Coppola, destacando a carreira lendária do realizador norte-americano atrás das câmaras.

Fred Ponsard, euronews: "Como se sente ao estar no berço do Cinema?"

Francis Ford Coppola: "É uma emoção. Já estive aqui antes e gostei. Uma pessoa não se esquece do passado que tornou possível o presente. [...] Não penso neste galardão como um prémio, mas como a inclusão num grande grupo de pessoas que vieram antes e fizeram cinema."

Nos 10 anos de existência, o Festival Lumière tornou-se num dos mais importantes certames da sétima arte no mundo. Um festival que honra a memória do cinema mundial, através nomeadamente de retrospectivas e que premiou, no passado, nomes como Ken Loach, Tarantino, Almodóvar ou Wong Kar-Wai.