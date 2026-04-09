Pelo menos 254 mortos e mais de 1.165 feridos, a maioria civis. Estes são os números divulgados pela Direção-Geral da Defesa Civil libanesa após o bombardeamento maciço de Israel na quarta-feira, poucas horas depois do anúncio de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão.

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Todo o país foi afetado. As autoridades libanesas registaram 92 mortos em Beirute, 61 nos subúrbios do sul da capital, 28 em Nabatieh (sul), 18 em Baalbek (norte), 17 no distrito de Aley (centro) e em Tiro (sul), 12 no distrito de Sidon (sul) e 9 em Hermel (norte). Foi o dia mais mortífero da guerra entre Israel e o Hezbollah.

Na quarta-feira à noite, Emmanuel Macron manteve conversações com o seu homólogo libanês, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro Nawaf Salam. "Manifestei a total solidariedade da França com os ataques indiscriminados efetuados hoje por Israel no Líbano, que causaram um número muito elevado de vítimas civis. Condenamos estes ataques com a maior veemência possível", escreveu o Chefe de Estado.

"Reafirmei a necessidade de preservar a integridade territorial do Líbano e a determinação da França em apoiar os esforços das autoridades libanesas para garantir o respeito pela soberania do país e implementar o plano de desarmamento do Hezbollah", acrescentou.

Um dia "dramático"

Para além dos Estados Unidos, que afirmaram tratar-se de um "confronto à parte", a comunidade internacional denunciou estes ataques em grande escala.

A França "condena veementemente estes ataques maciços que, em dez minutos, mataram mais de 250 pessoas, somando-se às 1.500 vítimas deste conflito", declarou Jean-Noël Barrot na France Inter (fonte em francês), acrescentando que estes "ataques intoleráveis [...] minam o cessar-fogo". " Hoje é um dia de luto nacional no Líbano e nós associamo-nos plenamente a ele", acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França afirmou ainda que "o Líbano deve absolutamente ser abrangido por esta trégua". " Este cessar-fogo temporário, que continua a ser frágil, deve permitir o início das negociações", afirmou.

Jean-Noël Barrot considerou que o Irão "deve deixar de aterrorizar Israel através do Hezbollah", mas que o Líbano "não deve ser a vítima expiatória de um governo que está perturbado por ter sido alcançado um cessar-fogo" entre Washington e Teerão. " A destruição do Estado libanês não vai destruir o Hezbollah, pelo contrário, vai fortalecê-lo", afirmou.

"Ontem foi um dia absolutamente dramático para o Líbano", afirmou Catherine Vautrin, ministra francesa das Forças Armadas, na BFMTV-RMC (fonte em francês). "Estamos ao lado das forças armadas libanesas e queremos apoiá-las na sua formação. O objetivo é ajudar o país a construir um exército para que possa recuperar a sua autonomia", acrescentou.

Ataques "põem em perigo cessar-fogo"

Os ataques israelitas são "completamente inaceitáveis", afirmou Alice Rufo, ministra Delegada das Forças Armadas. "A resposta desproporcionada põe em causa o cessar-fogo e a soberania do Líbano", sublinhou na RTL (fonte em francês).

"É evidente que apoiamos as autoridades e o governo libanês. [...] A França está a fazer um grande esforço humanitário", explicou, antes de reafirmar o desejo da França de ver o Líbano incluído no cessar-fogo.

"A França condena os ataques maciços nos termos mais fortes possíveis", reiterou o porta-voz do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros num comunicado. "Estes ataques são tanto mais inaceitáveis quanto põem em perigo o cessar-fogo temporário entre os Estados Unidos e o Irão no dia seguinte à sua conclusão".

"A França exprime a sua total solidariedade para com o povo libanês, que continua a sofrer as consequências de uma guerra que não escolheu e que paga todos os dias o preço da decisão irresponsável e inaceitável do Hezbollah de se juntar ao conflito entre Israel e o Irão", escreveu ainda o ministério.