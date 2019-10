O Brexit estará no topo da agenda da sessão plenária do Parlamento Europeu, esta semana, em Estrasburgo. Os eurodeputados britânicos não sabem quando terminará o seu mandato, mas um deles - o ecologista Magid Magid - ganha algum protagonismo com um estilo diferente no modo de estar na política.

O programa destaca, ainda, os planos de saída dos presidentes Donald Tusk e Jean-Claude Juncker, ao fim de cinco anos de muito protagonismo em duas instituições comunitárias.