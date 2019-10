Marianne, a chama olímpica e uma medalha de ouro nos JO Paris2024

A face de Marianne, a mulher símbolo da República francesa, a chama olímpica e uma medalha de ouro compõem a imagem que dá corpo ao logótipo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024.

Apresentado esta semana em Paris, o logótipo recorreu ao busto de Marianne para refletir os valores da república francesa - igualdade, liberdade e fraternidade - nesta terceira edição parisiense dos Jogos que marca também o centenário da segunda vez que a capital francesa recebeu a competição olímpica de verão.

Estes serão porém os primeiros Jogos Paralímpicos em Paris e a presidente do Comité Paralímpico de França sublinhou o objetivo da organização de "unir os jogos e os atletas num logótipo comum", algo que acontecerá pela primeira vez em 2024.

"Dar o mesmo símbolo a ambas as edições, não significa que não tenhamos tido em conta as particularidades tanto olímpicas como paralímpicas. É de facto um símbolo muito forte. Sobretudo, é um símbolo do compromisso de Paris2024 em fazer dos paralímpicos um acontecimento revolucionário que mudará a história do movimento", afirmou Marie-Amélie Le Fur.