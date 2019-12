Metas climáticas da UE para 2030 não serão atingidas

Ao ritmo atual de ação, a União Europeia não vai conseguir cumprir as metas que estabeleceu para 2030 em termos de combate às alterações climáticas, revela um relatório da Agência Europeia do Ambiente. A próxima Comissão Europeia, liderada por Usrula von der Leyen, tem de acelerar o passo.

"Muitas das metas que estabelecemos para 2020 não serão atingidas e não estamos no caminho certo para as de 2030, que exigem maior implementação de medidas. Para levar a sério o Acordo Verde Europeu, proposto por Ursula von der Leyen para o desenvolvimento sustentável, serão necessárias políticas efetivamente novas", disse Hans Bruyninckx, diretor-executivo da Agência Europeia do Ambiente, em entrevista à euronews.

As emissões de gases com efeito estufas atingirão quatro mil mega toneladas de CO2 em 2030. Com um esforço adicional, a União Européia poderria reduzir as emissões para 3.500 mega toneladas e atingir a neutralidade do carbono em 2050.

O setor dos transportes é um dos mais poluentes e as emissões aumentaram nos últimos quatro anos.

"O ponto negro na questão dos gases com efeito estufa continua a ser os transportes, já que esse setor, atualmente, é responsável por 30% das emissões face aos valores registados em 1990", explicou o investigador François Dejean.

Já as boas notícias vêm das energias renováveis, como a Agência Europeia do Ambiente a revelar que a aposta nestes tecnologias duplicou face ao que se registava em 2005.

"Em 2017, o consumo de energia renovável representou aproximadamente 17,5% do total e a Agência Europeia do Ambiente estima que poderá ter chegado aos 18% em 2018", referiu o investigador Mihai Tomescu.

A tecnologia existe e deu provas, mas continuam a faltar vontade política e investimento para que as alternativas sejam implementadas de forma mais substancial.