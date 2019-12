A luta de Flossie, a Greta irlandesa

Esta é a Flossie, uma voluntária que limpa praias e é também conhecida como a Greta irlandesa.

"Olá, eu sou a Flossie, e limpo praias. tenho 12 anos e o meu passatempo é limpar as praias próximas da minha casa em Dublin", anuncia esta jovem.

Flossie é conhecida na Irlanda e até foi alvo de um documentário. Flossie Donnelly é uma estudante de 12 anos e ativista do clima. Fomos visitá-la a casa.

"Limpar praias não é algo que as crianças devam fazer. Deixe-me explicar, trata-se de algo que eu gosto de fazer mas não é algo que devia fazer. É algo que nunca sequer devia ter acontecido", afirma Flossie Donnelly.

Para além de recolher plástico, a Flossie também participa nas marchas "Sextas-feiras pelo futuro".

A jovem inspirou-se na adolescente sueca Greta Thunberg.

"Acho que a Greta é uma ativista incrível, esta miúda vai resolver as mudanças climáticas, ele não vai desistir. Ela é incrível", afirma Flossie.

Mas com apenas 12 anos de idade e uma vida politicamente ativa desde os 10 anos, Flossie sente-se vulnerável ao ver a sua imagem na internet.

"Nunca ninguém me atacou nas redes sociais. Tive alguns comentários que até me fizeram rir mais do que qualquer outra coisa. Mas isso foi apenas quando escrevi mensagens à Greta no Instagram. Isso mostra apenas que quando estamos em alta as pessoas querem ver-te a cair", afirma a jovem ativista e voluntária.

Nos órgãos de comunicação locais, Flossie é apelidade de Greta irlandesa. Já foram escritos inúmeros artigos sobre esta jovem e o que faz. Mas para os políticos Flossie envia uma mensagem forte.

"Espero que os políticos façam algo e resolvam os problemas com os outros países, abandonem os combustíveis fósseis, é preciso parar o efeito de estufa e diminuir o consumo de carne", diz.

A sua influência estende-se à família que já come menos carne e voa menos também. Também já não usam a lareira em casa. Mas para além das câmeras e das luzes da ribalta, Flossie é apenas uma criança com sonhos para o seu futuro.

"Quando acabar a escola quero tornar-me bióloga marinha de dia e à noite quero ser estrela de rock", adianta.

Mas por enquanto Flossie vai continuar a pressionar os políticos e a fazer greve.

"Não vai ser fácil de resolver mas se conseguimos colocar um homem na lua também vamos conseguir resolver este problema".