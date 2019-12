Pelo menos 5 mortos em Portugal e Espanha devido ao mau tempo

Tamanho do texto

É uma das mais devastadoras tempestades a atravessar Portugal continental. Os serviços de bombeiros e proteção civil registaram sete mil ocorrências desde que os ventos começaram a soprar mais fortes, na quarta-feira (informação atualizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil às 12 horas desta sexta-feira).

"Foi tão rápido que tivemos de sair urgentemente" Proprietário de Café em Águeda

Os principais rios transbordaram, provocando severas inundações e desabamento de terras. Cerca de 80 pessoas ficaram desalojadas. Há notícia de dois mortos e um desaparecido - um homem que trabalhava numa obra no concelho de Castro Daire.

A subida do nível da água do rio Águeda inundou a zona ribeirinha devido à chuva forte provocada pela depressão Elsa, em Águeda, 20 de dezembro de 2019. PAULO NOVAIS/LUSA © 2019 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A. PAULO NOVAIS

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para os efeitos de uma nova depressão que atingirá Portugal este sábado, em especial o norte e o centro.

Segundo o IPMA, os efeitos desta depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Alerta vermelho em Itália

A Tempestade Elsa levou ao corte de várias estradas também em Itália. Escolas e portos nas cidades de Génova e Savona estão fechados.

Os trabalhos de construção do viaduto que vai substitui a ponte de Génova que colapsou há um ano foram suspensos por razões de segurança.

Praia de Orzan, na Corunha EPA/CABALAR via LUSA

Três mortos em Espanha

Em Espanha, as autoridades registam 3 mortos. Os ventos fortes obrigaram a restrições na navegação na região de Santander.

Em Nerva, na região de Huelva, é tempo de avaliar estragos e recuperar o que ainda é possível salvar.