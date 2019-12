Mau tempo na Europa

Nos últimos dias, as tempestades Elsa e Fabien devastaram a Europa e provocaram pelo menos 12 mortos. O Norte de Itália, o sul de França e a Península Ibérica foram as regiões mais afetadas.

Itália

A chuva e o vento forte que atingem a Itália há várias semanas já provocaram pelo menos três mortes na região de Nápoles e da Toscana. O norte e centro do país são as zonas mais afetadas, com tempestades costeiras e deslizamentos de terra. Este sábado, na província de Pordenone, um homem morreu depois de ser arrastado pelas cheias.

França

A A Côte d'Azur, a Provença e a Córsega voltaram a ser atingidas pela tempestade. No departamento dos Alpes Marítimos, no sudeste do país, os bombeiros foram chamados para várias situações de deslizamento de terras. O homem que desapareceu na sexta-feira no Mar Mediterrâneo, depois de cair de um veleiro, continua desaparecido

Espanha

A passagem das tempestades Elsa e Fabien fez sete mortos e provocou cheias e estragos em diferentes comunidades espanholas. Várias escolas foram encerradas por causa do mau tempo

Portugal

Desde quarta-feira, o mau tempo já provocou dois mortos, um desaparecido e 144 desalojados. O mau tempo provocou condicionamentos nas estradas e nas ligações ferroviárias e na distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro. Os distritos de Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estiveram até ao meio dia deste domingo em alerta vermelho.