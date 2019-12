Autoridades neo-zelandesas recuperam mais de 56.000 armas de fogo

As autoridades da Nova Zelândia recuperaram mais de 56.000 armas de fogo no âmbito do programa de recompra e amnistia lançado pelo governo depois do atentado supremacista do mês de março.

O executivo, que baniu as armas semi-automáticas consideradas particularmente letais menos de um mês depois de um atirador solitário matar 51 pessoas em duas mesquitas de Christchurch, afirma que o país será agora um lugar mais seguro, depois de concluída esta iniciativa que incitou milhares de proprietários privados a entregarem as respetivas armas às autoridades.

Na sequência do ataque de março, a primeiro-ministra Jacinta Ardern tinha também anunciado uma nova bateria de medidas para endurecer os requisitos para a obtenção e porte de armas na Nova Zelândia.

O australiano Brenton Tarrant, responsável pelo ataque contra as mesquitas, não tinha antecedentes criminais e obteve as armas usadas de forma legal.