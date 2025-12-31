Vídeo. Nova Zelândia entra em 2026 com fogos-de-artifício na Sky Tower de Auckland

Auckland foi a primeira grande cidade a entrar em 2026 com um espetáculo de fogo-de-artifício lançado a partir da estrutura mais alta da Nova Zelândia, a Sky Tower.
Assinalou-se a chegada do novo ano na Nova Zelândia quando os relógios em Auckland marcaram a meia-noite, 18 horas antes da tradicional descida da bola em Times Square, Nova Iorque.
Durante cinco minutos, o espetáculo disparou cerca de 3 500 fogos-de-artifício para o céu a partir de vários níveis da torre de 240 metros, enquanto muitos eventos comunitários mais pequenos na Ilha Norte da Nova Zelândia foram cancelados devido às previsões de chuva e possíveis trovoadas.