Auckland, Nova Zelândia, foi a primeira cidade a entrar em 2026, com fogo-de-artifício lançado da Sky Tower apesar da chuva persistente, 1 de janeiro de 2026
No Comment

Vídeo. Nova Zelândia entra em 2026 com fogos-de-artifício na Sky Tower de Auckland

Últimas notícias:

Auckland celebra o Ano Novo com fogo de artifício a partir da Sky Tower apesar de chuva persistente, entrando em 2026 antes do resto do mundo

Auckland foi a primeira grande cidade a entrar em 2026 com um espetáculo de fogo-de-artifício lançado a partir da estrutura mais alta da Nova Zelândia, a Sky Tower.

Assinalou-se a chegada do novo ano na Nova Zelândia quando os relógios em Auckland marcaram a meia-noite, 18 horas antes da tradicional descida da bola em Times Square, Nova Iorque.

Durante cinco minutos, o espetáculo disparou cerca de 3 500 fogos-de-artifício para o céu a partir de vários níveis da torre de 240 metros, enquanto muitos eventos comunitários mais pequenos na Ilha Norte da Nova Zelândia foram cancelados devido às previsões de chuva e possíveis trovoadas.

