Três anos após a tragédia de Tempe, quão seguros são hoje os comboios na Grécia?

Qual é o nível de segurança dos comboios na Grécia? Três anos após o acidente ferroviário fatal em Tempe, a Euronews investigou a questão e procurou respostas junto de diferentes entendidades. Falou com o governo grego, através do vice-ministro dos Transportes, Konstantinos Kyranakis, os representantes dos trabalhadores e os cidadãos comuns, que deram a sua opinião.

A Grécia não tem a mesma cultura ferroviária que existe noutros países, especialmente na Europa Central. Mesmo quem tinha por hábito viajar de comboio, reduziu a sua utilização após o acidente ferroviário de Tempe. O tráfego de passageiros caiu drasticamente, mas agora as estatísticas mostram que há sinais de estabilização e até recuperação.

Isto não significa, contudo, que os passageiros que optam por viajar de comboio se sintam seguros.

Uma pequena sondagem da Euronews na estação de Larissa, a principal estação ferroviária de Atenas, de onde partem os comboios para Salónica, mostra que o cidadão comum está dividido. Alguns sentem-se perfeitamente seguros, outros ainda entram com algumas dúvidas.

Yannis Ornerakis, membro do Conselho de Administração da Federação Pan-helénica de Caminhos-de-Ferro e Veículos de Via Fixa, defende que os recursos humanos que trabalham nos caminhos de ferro gregos são dos melhores do mundo. Concorda que, desde Tempe, a situação melhorou significativamente, mas acrescenta que isso não é suficiente. É necessária uma formação contínua dos trabalhadores.

"Gostaríamos certamente de aumentar o nível de formação. De facto, gostaríamos que a formação fosse mais frequente e de maior duração. O maquinista é um profissional que precisa de ser constantemente instruído", afirma Ornerakis.

A situação mudou desde Tempe

O que é que mudou desde o acidente de Tempe? Existe segurança nos caminhos de ferro gregos atualmente? A Euronews colocou a questão ao vice-ministro dos Transportes, Konstantinos Kyranakis, e a sua resposta é clara:

"Hoje os comboios são mais seguros do que em Tempe e muito mais seguros do que em 2019. Em 2019, em Atenas-Tessalónica, tínhamos apenas 1% de sistema de telecomando, apenas 5 km dos 500 km onde deveria ter sido instalado, hoje temos 80% e no próximo verão, dentro de seis meses, teremos 100% de sinalização, 100% de telecomando e 100% de ETCS, um sistema que não estava no agora famoso contrato 717. Portanto, todas estas salvaguardas, juntamente com o site railway.gov.gr, aumentam a segurança dos caminhos de ferro".

Konstantinos Kyranakis, Vice-Ministro dos Transportes, na Euronews Euronews

"Mas a segurança também tem a ver com as pessoas", acrescenta Kyranakis, antes mesmo de termos tempo para lhe chamar a atenção para a exigência de formação contínua dos trabalhadores.

"As pessoas que operam estes sistemas, quer estejam na cabina do condutor, quer estejam nas estações, quer estejam nos centros de comando, têm de ativar e operar estes sistemas corretamente. Por isso, melhorámos o nível de formação e de avaliação das pessoas que estão na linha da frente em termos de reflexos, em termos de gestão de incidentes sob pressão, em termos de formação como o simulador, para que possamos todos juntos melhorar o nível de segurança que a sociedade grega exige".

O novo simulador ultrarrápido em Rentis

O simulador é algo de novo para os padrões gregos. Vindo diretamente da Alemanha e instalado no Centro de Formação Profissional da OSE em Renti, é utilizado para formar em condições reais os trabalhadores que já prestam serviço nos caminhos de ferro gregos.

Graças a este equipamento de ponta, o simulador cria vários cenários nos quais os maquinistas são treinados com métodos modernos. Os simuladores mostram-nos a conduzir de dia ou de noite, com condições climatéricas que vão do sol ao nevoeiro, passando por tempestades ou fortes nevões.

Se, em qualquer momento, o maquinista der uma ordem que ultrapasse as condições de segurança especificadas, a própria máquina assume o controlo do comboio e abranda. É este o sistema de travagem automática agora instalado nos comboios gregos.

O simulador de última geração no centro de formação de Rentis Euronews

"Tanto os trabalhadores como os passageiros e toda a sociedade exigem, com razão, que o nível de segurança nos caminhos de ferro seja melhorado. Assim, o mais importante, que tem sido uma prioridade para o Ministério desde o primeiro momento em que assumi o cargo, é a integração dos sistemas de segurança, o chamado ETCS de telecomando e sinalização, que não estava presente no 717. Aqui vemos a formação que é dada aos maquinistas com um simulador e o ETCS, o sistema de travagem automática que trava automaticamente os comboios quando uma regra é infringida", comentou Kyranakis durante a visita à instalação com a Euronews.

Starlink de Elon Musk

Mas o simulador não é a única atualização orientada para a segurança da ferrovia. Numa estreia pan-europeia, como afirmam os funcionários, foi também criado um sistema de geolocalização de comboios de última geração em cooperação com o sistema de satélites Starlink de Elon Musk.

O novo sistema foi apresentado na quarta-feira e já entrou em funcionamento e permite saber a posição dos comboios com uma precisão de cinco centímetros e é a patente grega para os comboios, semelhante ao flightradar para os aviões e ao marintraffic para os navios, "mas com uma precisão muito maior, o que é essencial para os caminhos-de-ferro", explica Kyranakis.

"Na ferrovia, a linha ascendente está apenas a alguns metros da linha descendente, pelo que os GPS convencionais não são suficientes. Por isso, construímos um sistema de geolocalização com precisão de alguns centímetros, até 5 centímetros, que a cada segundo, a cada momento, pode mostrar aos passageiros e ao mundo inteiro a localização dos comboios. E os passageiros saberão que um centro de controlo na OSE pode agora ver, com sistemas automáticos, quando uma regra está a ser violada, quando um comboio pode estar na via errada devido a erro humano, e são imediatamente activados mecanismos para parar os comboios, para que nenhum comboio na Grécia volte a colidir".

"Este sistema é pioneiro na Europa. É uma tecnologia de ponta que, com a Internet via satélite, estações terrestres e transmissores de precisão, pode mudar completamente o modelo de funcionamento dos caminhos de ferro e acrescentar uma salvaguarda contra o erro humano", defende Kyranakis.

Novos comboios na Grécia ao fim de 20 anos

"Os progressos registados nos últimos três anos são consensuais entre os trabalhadores. Penso que, desde Tempi, foram dados grandes passos em termos de segurança", afirma Yannis Ornerakis à Euronews. Isso também é demonstrado no centro de formação pelo simulador, que já está a funcionar. Estão a ser feitas atualizações para níveis de segurança adicionais, tais como o HEPOS, que permite saber em cerca de 5 cm onde se encontra um comboio. O que nós queremos, especialmente depois de Tempe, é que os comboios circulem em segurança. É isso que nós queremos, é isso que nós, condutores gregos, sempre quisemos."

Mas não são apenas as pessoas que estão a receber formação, nem são apenas as máquinas que foram adquiridas para se conseguir uma maior segurança. Ao mesmo tempo, a frota ferroviária da Grécia está a ser renovada, com a chegada de novos comboios pela primeira vez em duas décadas.

"É uma evolução muito importante. Estão a chegar novos comboios ao fim de 20 anos, o que é muito positivo e representa uma melhoria para os caminhos de ferro gregos. A frota está a ser renovada com os CORADIAs que já estão em Salónica e os primeiros testes já começaram e serão intensificados nos próximos dias. Portanto, temos também uma atualização do material circulante. Este é o aspeto principal: temos de ter infra-estruturas e material circulante. Acredito e espero que os tenhamos em breve", revelou Ornerakis à Euronews.

Auditorias da Comissão e o Fundo de Recuperação

Em grande medida, os projetos de modernização da rede ferroviária grega são financiados pelo Fundo de Recuperação da UE.

Como explicou o vice-ministro grego dos Transportes, o Fundo de Recuperação "tem apoiado drasticamente os caminhos de ferro gregos".

"Portanto, a razão pela qual teremos sistemas 100% europeus instalados no próximo verão e carris modernos, infraestruturas modernas, é o financiamento europeu do Fundo de Recuperação".

De acordo com a Comissão, o governo grego adotou um plano de ação sobre os progressos de uma série de projetos e a aplicação pelo país da legislação ferroviária da UE. O plano de ação constitui a base para colmatar as lacunas identificadas e a própria Comissão Europeia afirma que "estão a ser feitos progressos satisfatórios na sua aplicação", com o país a apresentar relatórios bimestrais. No entanto, continuam a existir lacunas e deficiências de longa data.

Vice-ministro dos Transportes em conversa com o jornalista da Euronews Yannis Yaginis Euronews

A Euronews questionou ainda o vice-ministro se os gregos podem hoje sentir-se segyris a viajar de comboio e se Estado pode garantir que um acidente como o de Tempe não se voltará a repetir.

"Já não lhe basta ouvir os anúncios de um político, de um ministro, de um governo, mas vê na prática que o sistema funciona agora digitalmente, funciona com tecnologias modernas, funciona com válvulas de segurança, que não existiam. É essa a nossa resposta", afirmou.