Vídeo. Jovens que se identificam como animais reúnem-se em Buenos Aires

O número de adolescentes que se identificam como animais está a aumentar em Buenos Aires, na Argentina. Estes jovens dizem sentir uma ligação mental ou espiritual com animais não humanos.
Encontros em parques públicos mostram participantes com máscaras de animais, a andar de gatas ou a formar matilhas sociais.
O fenómeno disparou no TikTok, onde a hashtag #therian já ultrapassou dois milhões de publicações, com a Argentina a liderar o envolvimento na América Latina.
Alguns participantes descrevem-no como uma expressão de identidade, outros encaram-no como performance ou simples diversão.
O movimento gerou debate nas redes sociais, com psicólogos a pronunciarem-se sobre o respetivo impacto social.