Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Tendência viral na Argentina junta jovens mascarados que se identificam como animais num parque de Buenos Aires
No Comment

Vídeo. Jovens que se identificam como animais reúnem-se em Buenos Aires

Últimas notícias:

Adolescentes em Buenos Aires, que se identificam como “therians”, tornam-se virais nas redes sociais. Tal está a gerar reações adversas, com especialistas em saúde mental a intervir.

O número de adolescentes que se identificam como animais está a aumentar em Buenos Aires, na Argentina. Estes jovens dizem sentir uma ligação mental ou espiritual com animais não humanos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Encontros em parques públicos mostram participantes com máscaras de animais, a andar de gatas ou a formar matilhas sociais.

O fenómeno disparou no TikTok, onde a hashtag #therian já ultrapassou dois milhões de publicações, com a Argentina a liderar o envolvimento na América Latina.

Alguns participantes descrevem-no como uma expressão de identidade, outros encaram-no como performance ou simples diversão.

O movimento gerou debate nas redes sociais, com psicólogos a pronunciarem-se sobre o respetivo impacto social.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE