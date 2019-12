Rendez-vous: a agenda cultural europeia

Tamanho do texto

A exposição "As artes do metal no Al-ándalus" revela o elevado nível de conhecimento científico e de expertise tecnológica associados ao artesanato de metal muçulmano durante o período da Idade Média, na Península Ibérica.

Pela primeira vez, as principais peças da arte islâmica desse período estão reunidas numa mostra aberta ao público, em Madrid. Poderá ser visitada até 24 de abril de 2020, no Museu Arqueológico Nacional.

A pintora espanhola Rita Martorell retrata personalidades do mundo da política ao social. O antigo juiz Baltasar Garzón, o político Eduard Punset ou a condessa alemã Gunilla von Bismarck estão entre as individualidades retratadas em tela. Os resultados podem ser vistos no Luxemburgo até ao próximo dia 6 de janeiro.

O artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher morreu em 1972, mas impressionou o mundo com a sua obra e as incontáveis escadarias. Até 7 de junho será possível ver em Trieste, Itália, 200 trabalhos do artista.