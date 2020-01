Protestos em Hong Kong¨: 400 pessoas detidas

Tamanho do texto

Os protestos e os confrontos misturaram-se com as celebrações de ano novo em Hong Kong e prosseguiram durante o primeiro dia do ano, numa grande manifestação. A polícia usou gás lacrimogéneo e fez cerca de 400 detenções.

De Pequim, o presidente chinês, Xi Jinping enviou a seguinte mensagem:

"Nos últimos meses, os nossos corações têm estado preocupados com a situação em Hong Kong. Sem um ambiente harmonioso e estável, como é que as pessoas podem viver em paz e desfrutar do seu trabalho? Desejo sinceramente a Hong Kong e aos nossos compatriotas de Hong Kong o melhor."

Como manda a tradição à meia-noite houve fogo-de-artifício e celebração. Os problemas começaram quando ativistas pela democracia iniciaram uma marcha do porto de Victoria para o centro da cidade e foram barrados pela polícia.

Os organizadores falam de um milhão de participantes na primeira manifestação pródemocracia de 2020.