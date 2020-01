Maior processo de evacuação de sempre na Austrália

É considerado o maior processo de evacuação da história da Austrália. Os incêndios não dão tréguas e colocaram o país em estado de emergência. As autoridades estão preocupadas com o aumento das temperaturas previsto para o próximo fim de semana.

A população em risco de Nova Gales do Sul procura instalações seguras e as pessoas deslocadas dizem que se transformaram em refugiados dentro do próprio país:"Dormimos na praia na primeira noite porque pensámos que era o local mais seguro. Depois veio uma grande tempestade de areia e fomos para o centro de refugiados. Mas conseguíamos ver que do lado de fora estava tudo vermelho e a arder à nossa volta. O fumo começou a entrar no edifício e as pessoas começaram a ficar um pouco nervosas", adiantou um dos residentes deslocados.

Milhares de australianos foram obrigados a abandonar as casas em Nova Gales do Sul, debaixo de um céu vermelho e com a qualidade do ar comprometida. São vários os estados em "estado de sítio" devido aos fogos ativos, como Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria ou a costa sul do país.

Com os incêndios fora de controlo, a Austrália tenta salvar as populações em risco e reforça os pedido para que as pessoas abandonem as regiões em chamas.