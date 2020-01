Novos processos de reciclagem têxtil podem chegar ao mercado em breve

Tamanho do texto

O projeto europeu Resyntex visa transformar os resíduos têxteis em novas matérias-primas para a indústria têxtil e química.

Foi instalada uma fábrica-piloto na Eslovénia onde estão a ser testadas várias técnicas que poderão ser adotadas pela indústria. A euronews entrevistou Alexandra Lobnik, aprofessora de Engenharia Ambiental da Universidade de Maribor, na Eslovénia. "Temos que otimizar todos os processos para obter modelos económicos e de negócio apropriados, que possam atrair investidores não apenas para verem a fábrica piloto, mas para construírem unidades industriais para o tratamento de resíduos têxteis", explicou a especialista.

Algumas das técnicas desenvolvidas pela fábrica-piloto já podem ser usadas pelos industriais. "Para alguns desses resíduos têxteis, como o poliéster, por exemplo, estamos muito próximos de um modelo económico e de mercado, porque o ácido tereftálico obtido através da despolimerização do poliéster é um produto químico muito valioso, que pode ser usado para produzir novos plásticos ou novos têxteis. Ao otimizarmos o processo de despolimerização do têxtil de poliéster ou do plástico, tenho a certeza de que o processo chegará ao mercado em breve ", considerou Alexandra Lobnik.

Os europeus deitam foram oito milhões de toneladas de produtos têxteis, por ano.