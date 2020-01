As estreias de cinema do ano

O ano de 2020 começa em grande ação com o um novo filme de Matthew Vaughn. "The King's Man: O Início" é a última sequela da saga do realizador inglês, depois de "Kingsman: O Serviço Secreto" (de 2014) e "Kingsman: O Círculo Dourado" (de 2017) - que foram um sucesso de bilheteira. O novo filme estreia internacionalmente em fevereiro.

A ficção científica chega diretamente da Rússia e entra no cartaz das estreias do novo com o filme "Coma". Um mundo de memórias, em coma profundo, para quem gosta dos mundos cinematográficos de "Matrix", ou de "A Origem", ("Inception"). O filme marca a estreia de Nikita Argunov como realizador de cinema e estreia na Rússia no final de Janeiro.

Depois de filmes de sucesso como "Sherlock Holmes" e "Aladdin", Guy Ritchie volta ao género gangster em: "The Gentlemen - Senhores do Crime". O elenco é um desfile de estrelas, como Matthew McConaughey, Colin Farrell ou Hugh Grant. O filme estreia em Portugal a 27 de Fevereiro.

Em 2020 chega o vigésimo quinto filme de James Bond. Em "007: Sem Tempo Para Morrer" Léa Seydoux interpreta a ligação amorosa de Daniel Craig - que neste filme divide as atenções com Rami Malek ou Christoph Waltz. O agente secreto britânico, no ativo desde 1962, chega a Portugal a 9 de abril.